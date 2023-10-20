شكرا لقرائتكم خبر عن 851.543 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء "القناة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية بإجمالي مبلغ 851.543 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة 704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة و بنسبة تطور 52.6 % .

و قال أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم "بورسعيد و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومدينة الشروق والاسماعيليه" أصبحت تتمتع باعلى معايير الجودة نتيجة اعمال التطوير الغير مسبوقة التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء بشكل عام و بمحافظات القناة بشكل خاص.

وأوضح أبو وردة أن من بين أعمال التطوير التى تمت بالشبكة هى:

- انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد ( 12) موزع.

- تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد (273 ) كشك .

- تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد (222) وحدة.

- تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول (754.7 كم) .

- تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول (1365.4كم)

- تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط ومنخفض بعدد (13221) .

- تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد (325) .