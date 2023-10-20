شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض.. 4 أسباب مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسهم تسلا بعد إعلان نتائج لها، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وكذلك تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن السياسة النقدية، وقلق المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت أسهم تسلا بعد يوم من مخالفة شركة صناعة السيارات توقعات وول ستريت بشأن هامش الربح الإجمالي والأرباح والإيرادات في الربع الثالث، وقال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك إنه يشعر بالقلق من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل أكبر ليصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 16 عامًا عند 5% تقريبًا.

رفع أسعار الفائدة

وقال باول في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتحركون بحذر بشأن السياسة النقدية بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي، لكنه أضاف أن متانة الاقتصاد واستمرار قوة أسواق العمل يمكن أن تستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر القطاع العقاري شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.4% ليسجل أسوأ أداء اليوم على المؤشر ستاندرد آند بورز 500،وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 250.91 نقطة، أو 0.75%، إلى 33414.17 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.6 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 4278 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 128.13 نقطة، أو 0.96%، إلى 13186.18 نقطة.