شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. العدوان على غزة يعصف باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلية، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت موديز: "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

تكلفة التأمين على الديون

وسجلت تكلفة التأمين على ديون حكومة الاحتلال باستخدام ما يُعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة، ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لدولة الاحتلال 80%.

ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية، وهي ستاندرد اند بورز جلوبال وموديز وفيتش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.