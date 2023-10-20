شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
تعرف علي التفاصيل فى 6 معلومات .
1- الدولة حريصة على توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية.
2- تتم مواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى.
3- تنفيذ خطة لتطوير شركات إنتاج الدواء التابعة ، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى.
4- مواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
5-،القطاع الخاص شريك أساسى فى خطة التطوير بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية.
6- اهمية تنفيذ خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات.
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