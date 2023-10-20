النفط يتراجع 1% إلى 90.5 دولار بفعل تخفيف العقوبات على فنزويلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم نحو واحد في المائة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا، لكن المخاوف من احتمال الغزو الإسرائيلي في غزة إلى صراع إقليمي حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 13:07 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر دولارا، بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 90.50 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 93 سنتا، أو 1.1 بفي المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل.

أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر فتراجعت 83 سنتا، أو واحدا في المائة، إلى 86.44 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.