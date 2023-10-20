المملكة وسنغافورة توقّعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال وضمان جودة المنتجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي السنغافوري لبحث فرص التعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

ومثّل المملكة في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب السنغافوري الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري الأستاذ قادر ميدين.

وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن الطرفين للمنتجات المحلية المصدرة بين بلديهما، كما تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للحلال.

يذكر أن المركز السعودي لحلال أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسهم الشهادات التي يمنحها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى دعم تصدير المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية.