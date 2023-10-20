شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر؛ لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واستقبل سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة الملحق التجاري الهندي، وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.

وقال "النواوي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من أجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث آفاق جديدة مع كافة الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية على صعيد أنشطة مختلفة.

ونوه "النواوي"، إلى أهمية مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لبحث مطالب السوقين، والسعي إلى تلبيتها خاصة أن مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الملحق التجاري الهندي، على ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة أي معوقات من أجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وأن السفارة لديها أتم الاستعداد للتدخل وحل أي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.