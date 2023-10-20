شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة: 443 مليونا و351 ألف جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت خطة استثمارية بهدف تحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية من خلال التوسع والتجديد بإنشاء خطوط جديدة لمجابهة تطور الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة وخطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وتحسين الجهود وتقليل الفقد.

وأوضح عبد الشافي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير الشبكة الكهربائية خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 443 مليونا و351 ألف جنيه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين مما أدى إلى تحسين نسبة الفقد وتحسين جودة التغذية وذلك على النحو التالى :

- تم إحلال عدد (2) موزع ( موزع الاستاد – موزع الضبعة).

- تم إحلال وتجديد كابلات البداية والموصلات الهوائية ذات الأحمال العالية بمقاطع أكبر ومراعاة تدرج مقاطع الموصلات ونقاط الفتح الأمثل بالحلقات.

- تم تغيير أعمدة الجهد المتوسط، وكذلك استبدال الموصلات الهوائية والكابلات الارضية المتهالكة بشبكات الجهد المتوسط حيث تم إحلال الموصلات الهوائية بإجمالى كمية 103 كم إحلال كابلات الجهد المتوسط بإجمالى كمية 15 كم كابلات .

-تم إحـلال وتجديد أعمدة الجهد المنخفض والموصلات المعزولة والكابلات الأرضية بشبكات الجهد المنخفض الموجودة بالقرى والمدن حيث تم إحلال الخطوط الهوائية بالجهد المنخفض بإجمالى كمية 705 كم وإحلال كابلات الجهد المنخفض بكمية 6.2 كم.

-تم تحسين أداء موزعات الجهد المتوسط بإنشاء خطوط جديدة لتأمين التغذية وتم إنشاء مغذيات جديدة لتخفيف أحمال المغذيات القائمة وتم تقسيم الخطوط ذات الأطوال الكبيرة لمعالجة الانخفاض في الجهد.

-تم تركيب 20 مكثف جهد متوسط بسعـة إجمالية 5.1 م، فار وكذلك تم حصر مكثفات الجهد المنخفض ليصبح إجمالي المركب بالشبكة الكهربائية 572.471 م، فار بنسبة 22.3% من قيمة أقصي حمل.

- تم تركيب 5 منظم جهد خلال العام المالي 2022/2023 ليصبـــح إجمالي ما تم تركيبه 82 منظم جهد على 79 مغذي جهد متوسط لتحسين الجهد على هذه المغذيات.

-تم تنفيذ برنامج قياس الجهود ونسب تحميل محولات التوزيع ملك الشركة لـ11985 محـول خلال الفترة من1/7/2021 حتى 30/ 6/2022 ووجد منهـا 577 محول بها.

