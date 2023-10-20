سعر الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية، بحسب بيانات شعبة المجوهرات والذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1610 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2070 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2415 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2760 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1951 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.