شكرا لقرائتكم خبر عن «غرف دبي» تدعو لشراكات اقتصادية واستثمارية وتعزيز التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها لتعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف بالمشهد الاقتصادي لدبي وفرص نموها الواعدة، استضافت غرف دبي أكثر من 100 سفير وقنصل عام وملحق تجاري في الدولة في فعالياتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي» التي نظمتها في فندق رويال أتلانتس.

وجاء تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام غرف دبي بتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي وهذه الدول، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الإمارة ودول العالم بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال.

بناء جسور التواصل

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أهمية بناء جسور التواصل، وتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي بالمبادرات المتنوعة والبرامج المتخصصة والجهود المكثفة التي تبذلها غرف دبي لتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود، مؤكداً التزام الغرف بتأسيس مجالس أعمال تمثل مجتمعات أعمال هذه الدول، لتكون بوابة للاستثمارات المتنوعة ودعم التوسع الخارجي.

وكشف الغرير عن خططٍ لتفعيل التواصل مع مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين، خصوصاً أن دبي تمثل سوقاً متنوعة تستقطب كل أنواع وأشكال الاستثمارات، معتبراً أن مجالس الأعمال ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم في مساعدة شركات الإمارة على التوسع في كافة أسواق العالم من خلال الاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تخطى عددها حالياً 25 مكتباً خارجياً.

شبكة الشركاء الدولية

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرف دبي بالدور المهم والحيوي الذي يمارسه السلك الدبلوماسي، باعتباره مكوناً أساسياً وداعماً لمجتمع الأعمال، مثمناً هذا الدور الذي يواكب خطط الإمارة الطموحة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز تنافسية دبي.

وأضاف الغرير: «أطلقنا في بداية العام شبكة الشركاء الدولية وهي فعالية جديدة تركز على تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري والملحقين التجاريين ومجالس الأعمال، وإشراكهم جميعاً في خطط الغرف ومبادراتها الاستراتيجية لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي. نريد من أعضاء السلك الدبلوماسي أن يكونوا مساهمين أساسيين في اقتراح السياسات التي تخدم استثمارات رجال أعمالهم في دبي».

واستعرض الغرير عدداً من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الغرف خلال العام الحالي، والتي بمجملها تخدم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، وخصوصاً استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024.

وختم الغرير قائلاً: «تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من العام الحالي هو رسالة ثقة لكل المستثمرين بأن دبي هي بيئة أعمال جاذبة، ووجهة رائدة لكل الاستثمارات. مسيرة دبي مستمرة لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ومضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشرة المقبلة».

جلسات

وتضمن «لقاء السلك الدبلوماسي 2023» جلسة حوارية شارك فيها كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات- المجمّعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مجموعة «إتش إس بي سي».

وحملت الجلسة النقاشية عنوان «دور دبي في التجارة الإقليمية والعالمية»، حيث ناقش الحاضرون دور دبي في تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية، وسلطوا الضوء على مبادرات دبي الاستراتيجية وقدرتها على دعم الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وأتيح للحاضرين من أعضاء السلك الدبلوماسي فرصة التواصل مع المتحدثين لمناقشة الجهود الطموحة التي تبذلها جهاتهم لدعم منظومة الاقتصاد العالمي، وخلق فرص التجارة الدولية.

وأشاد المشاركون من أعضاء السلك الدبلوماسي بالجهود التي تبذلها غرف دبي في تعزيز قنوات التواصل والحوار، والمبادرات المتنوعة لتأسيس شراكات اقتصادية واعدة بين بلدانهم ومجتمع الأعمال في دبي، ودعم المستثمرين ومساعدتهم على دخول سوق دبي والتوسع منها للأسواق الخارجية، معتبرين غرف دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لبلدانهم ومصالحهم.