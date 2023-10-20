شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تطلق رحلات بين الشارقة ومطار سفنكس في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، الجمعة، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا الجديدة من مطار الشارقة الدولي إلى مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة التاريخية في مصر حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملاءنا برحلات جديدة مناسبة وتوفير تجربة سفر جوي مميزة».

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

تشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.