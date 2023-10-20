شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسعت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق صراع إسرائيل وغزة في الشرق الأوسط، وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 93.35 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار واحد أو 1.1 في المئة إلى 90.37 دولار للبرميل. ويحل أجل استحقاق عقد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الجمعة.

وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر/ كانون الأول الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولار للبرميل، مرتفعاً 99 سنتاً أو 1.1 في المئة.

وتستفيد أسعار النفط أيضاً من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، الخميس، إن واشنطن تسعى إلى شراء ستة ملايين برميل من الخام، لتسليمها إلى احتياطي البترول الاستراتيجي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني في وقت تواصل فيه خطتها لإعادة ملء مخزون الطوارئ.

وبشكل منفصل، قالت مصادر في أوبك+ لرويترز، إن من غير المرجح أن يتطلب الرفع المؤقت للعقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي تغييرات في سياسة تحالف أوبك+ في الوقت الحالي؛ إذ من المرجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجياً.

(رويترز)