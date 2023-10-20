شكرا لقرائتكم خبر عن أول «يونيكورن» في الإمارات: ملتزمون بدفع عجلة شركات التكنولوجيا الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في«بورصة نيويورك» في معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، والذي أقيم في دبي ضمن فعاليات معرض«جيتكس جلوبال 2023» بعد تلقي صيفي إسماعيل، رئيس ومدير مجموعة «يلا»، دعوة لمشاركة قصة نجاح المجموعة.

وشارك إسماعيل، رحلة «يلا» الملهمة، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ بدايتها. وشرح استراتيجياتها التي تبنتها لتحقيق الازدهار والتطور والنمو المستمر.

وقال: «لقد كان من دواعي سرورنا مشاركة قصة نجاح يلا التنموية وخبراتها التجارية ورؤاها المستقبلية في هذا الحدث البارز، بالإضافة إلى استعراض المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة. وباعتبارها أول شركة يونيكورن تكنولوجية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها يتم إدراجها في بورصة نيويورك، تؤكد يلا التزامها الراسخ بدفع عجلة تقدم مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم مسيرة التنمية الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنواصل المضي قدماً نحو عالم الابتكار لتسخير أحدث ما توصل إليه العلم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات رقمية تتوافق مع احتياجات المستخدمين والثقافات المحلية مع الاستفادة في نفس الوقت من فرص النمو التي توفرها المنطقة لتعزيز جهود الارتقاء بالاقتصادات الرقمية على المستويات المحلية».

منصة فريدة

وقد اختتمت أعمال معرض«إكسباند نورث ستار» الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لمدة أربع أيام في 18أكتوبر 2023 في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي، وقد تم تنظيم المعرض دبي هاربر.

شكل معرض «إكسباند نورث ستار» الملتقى الأكبر في العالم للشركات الناشئة وأقيم ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، كما قدم منصة فريدة جمعت تحت مظلتها ثلة من الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال ورواد قطاع التكنولوجيا لمشاركة خبراتهم والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية. كما شكل الحدثان معا أكبر معرض تقني في العالم.

وتضمنت اجندة معرض «إكسباند نورث ستار» مناقشات بناءة بين أكثر من 70 مديراً ومسؤولاً في شركات يونيكورن تناولت أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا عام 2023، كما تم التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.