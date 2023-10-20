شكرا لقرائتكم خبر عن «مصرف عجمان» يطلق المنصة الرقمية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كشف مصرف عجمان، عن نقطة تحول محورية في رحلته في مجال التحول الرقمي، ضمن جناح حكومة عجمان الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث أعلن عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة كودبيس تكنولوجيز لإطلاق «تطبيق مصرف عجمان الرقمي» الجديد المتخصص في تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة للعملاء الأفراد ممهداً الطريق أمام انتقال المصرف إلى حقبةٍ جديدة من المرونة الرقمية الفائقة.

وتدعم المنصة الرقمية الجديدة Digibanc، التي طورتها شركة كودبيس تكنولوجيز، التطبيق الرقمي الجديد لمصرف عجمان. ومن أجل تعزيز القدرات الرقمية وتمكينها لدى مصرف عجمان، تم دمج الحلول السحابية بالتعاون مع Cloud4C وMicrosoft Azure. وتأتي هذه الشراكة دعماً لإطلاق العنان للابتكار في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتسهيل العمليات وزيادة الإيرادات من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية المبتكرة.

نقلة نوعية

وقال مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «منصتنا الرقمية الجديدة لا تقتصر أهميتها على كونها ترتقي بخدماتنا المصرفية الرقمية فحسب بل إنها تمثل علامة فارقة ونقلة نوعية في نهجنا التشغيلي، وتعكس تركيزنا على تعزيز الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة والأتمتة وتطوير جميع الإمكانات من أجل مجاراة التطورات السريعة التي تشهدها البيئة المصرفية.

وأضاف: «لقد لعبت المنصة الرقمية Digibanc دوراً محورياً في انتقالنا إلى نموذج أكثر تركيزاً على العملاء ومدفوعاً بالابتكار. ولا يمكن إنكار القدرة التحويلية الهائلة التي تمتلكها التكنولوجيا والحلول السحابية في القطاع المالي. وانطلاقاً من دورنا الرائد في السوق المصرفي في دولة الإمارات، فإننا ملتزمون بتسخير هذه الابتكارات للارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز كفاءتنا التشغيلية».

قدرات

وقال تامر الموجي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة كودبيس تكنولوجيز: «لقد عززت المنصة الرقمية بشكل كبير من قدرات مصرف عجمان ليصبح رائداً في مجال التحول الرقمي. ومن خلال منصته التكنولوجية الجديدة، سيتمتع فريق المصرف بدرجة عالية من المرونة فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم، وتجارب العملاء، كما سيوسع الأفق لرؤيتهم وتطلعاتهم الاستراتيجية في جميع مجالات أعمالهم. وبفضل هذه القدرات المعززة، تمكن مصرف عجمان من إعادة صياغة نهجه، ونحن فخورون بأننا ساهمنا في تمهيد هذا الطريق».