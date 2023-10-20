شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتجه لخسارة أسبوعية حادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وصدور تقارير أرباح مخيبة للآمال للشركات دفعت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقتفياً أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليل.

وتراجع المؤشر ثلاثة في المئة خلال الأسبوع وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وأعلنت لوريال عن ارتفاع سريع في مبيعات الربع الثالث مدعومة بالنمو في أوروبا، لكن نتائجها لم تحقق التوقعات بحدوث تعافٍ قوي في الصين. وتراجع سهم الشركة الفرنسية لمستحضرات التجميل نحو ثلاثة في المئة.

وهوى سهم شركة هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 6.6 في المئة بعد أن جاءت إيرادات الربع الثالث دون التوقعات.

وأدى تراجع السهمين إلى هبوط مؤشر السلع المنزلية في أوروبا 1.2 في المئة، في حين تصدرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة الخسائر على المؤشر لتنخفض 1.5 في المئة.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم سيكا باثنين في المئة بعد أن أعلنت شركة الكيماويات عن زيادة 5.6 في المئة في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

(رويترز)