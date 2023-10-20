شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تسعى للاستحواذ على «سابورا أو.إم.في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة مبادلة للاستثمار وشركة إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز من بين شركات تتنافس للاستحواذ على «سابورا أو.إم.في» في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار تقريباً.

ويمكن أن يساعد بيع شركة «سابورا أو.إم.في» للتنقيب عن النفط والغاز، التي تتخذ من ماليزيا مقراً، في تعزيز نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي الذي يعاني ظروفاً معاكسة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف المصدران أن شركة ميدكو إنيرجي الإندونيسية تسعى أيضاً إلى ذات الصفقة للاستحواذ على «سابورا أو.إم.في» وهي شركة مشتركة بنسبة متساوية بين «سابورا إنيرجي» وشركة «أو.إم.في» النمساوية، وأشارا إلى أن العروض موعدها هذه الأيام.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان انخفضت بنسبة 26 في المئة إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات عند 624.4 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت بيانات مجموعة بورصة لندن أيضاً أن نشاط الصفقات في قطاعي الطاقة والكهرباء في المنطقة انخفض بنسبة 44.9 في المئة إلى ما يقرب من 53 مليار دولار.

(رويترز)