شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تسجل تراجعًا في التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعًا في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 163.78 نقطة أو 0.52%.

بورصة طوكيو

ووصل إلى 31266.84 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.64 نقطة، أو0.38%، ليصل إلى 2255.52نقطة.

اقتصاد اليابان

كان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، قال إن حالة عدم اليقين تتزايد بشأن اقتصاد اليابان والاقتصاد العالمي بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف: يتعين على اليابان أن تراقب عن كثب الأسواق المالية، بما في ذلك النفط والأسهم.

وعندما سئل عن مسار اتجاه الين الضعيف، رفض التعليق على مستويات العملة، قائلا إن القيام بذلك من شأنه أن يسبب ارتباكا في السوق.