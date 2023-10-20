شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المنتجات الغذائية تبحث فرص النمو فى صناعات الوجبات الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة محمد باشنفر، اجتماعًا موسعًا مع منتجي الثلج وثلاجات التخزين المبرد والمجمد والوجبات الجاهزة وسلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة فرص النمو واستعراض الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه المنتجين.

وأعلن محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المنتجات المتنوعة، توفير الغرفة العديد من برامج الدعم الفني وبرامج التدريب والمبادرات الخاصة بتطوير الأداء الفني والإداري لمختلف المنشآت الصناعية أعضاء الغرفة ورفع كفاءة العاملين من خلال بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات.

وقال "باشنفر"، إن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف كما تسعى الغرفة للعمل على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه صناعة الثلج ومنتجي الوجبات الجاهزة وتوافقها مع اشتراطات سلامة الغذاء بجانب البرامج التدريبية لحل مشكلة نقص العمالة في هذا الصناعة ومنها المبادرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية ستشهد تطور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإزالة كافة العقبات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورى مع ممثلي السلاسل التجارية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع المعبئين وأصحاب ثلاجات التخزين المبرد والمجمد.