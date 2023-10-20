شكرا لقرائتكم خبر عن شركات جديدة تفتتح مقارّها الإقليمية في «دبي للإنترنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: إن العديد من أهم صناع التكنولوجيا في العالم انضمت إلى «مدينة دبي للإنترنت» منذ بداية 2023، حيث افتتحت شركات: «سيلز فورس» (Salesforce) و«إيندافا» (Endava) مقار لها في المدينة، كما أعلنت «يانغو» Yango اعتزامها افتتاح مكتب جديد لها في الربع الأخير من العام الجاري. وأضاف المالك في تصريحات لـ«الخليج» على هامش «جيتكس جلوبال 2023»، أن افتتاح الشركات مقار إقليمية لها في مدينة دبي للإنترنت يأتي ضمن مساعيها للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات ودبي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحول الرقمي الكبيرة.

وأوضح أن الشركات تهدف وعبر وجودها في مدينة دبي للإنترنت إلى دعم عملائها في الأسواق الإقليمية، والإشراف على عملياتها ومبيعاتها عن قرب، فيما تضم المدينة أكثر من 15 مركز ابتكار لأهم صناع التكنولوجيا في العالم.

موطن للشركات

وأشار المالك إلى أن مدينة دبي تحولت إلى موطن لشركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية وحاضنة لنخبة المواهب التي تمتلك إمكانات ومهارات عالية وطموحة، ما كان له تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

وتابع: استطاعت مدينة دبي للإنترنت تهيئة بيئة عمل تنافسية ومرنة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ما يوفر بيئة جاذبة ومواتية للشركات في شتى مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي و«ويب 3.0» وغيرها.

وقال: تقدم مدينة دبي للإنترنت سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة، والمدعومة بالبنية التقنية المتطورة وبكل مقومات وعناصر النجاح. ويوفر «مركز الابتكار» الذي يضم مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقار الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء.

وأضاف، تضم الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال، وتلبّي احتياجات مختلف أحجام الشركات، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي ببناء اقتصاد مرن مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأكد المالك أن مدينة دبي للإنترنت تلعب دوراً مهماً في تعزيز نمو وتطور قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال في دبي، والذي توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.



حاضنة الأعمال in5

وقال: دعمت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم أكثر من 850 شركة ناشئة منذ انطلاقها في عام 2013، ووصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة إلى أكثر من 2.9 مليار درهم، ما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، فيما دعمت in5 366 شركة ناشئة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بدعم 346 شركة ناشئة بنهاية 2022.

وتوفر in5 منصة هي الأولى من نوعها بالمنطقة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في مكان واحد للتواصل المباشرة بين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في الحاضنة بمختلف مراحل النمو من جهة والمستثمرين المستقلين وصناديق رأس المال الجريء من جهة أخرى، ما يعزز فرص توسع هذه الشركات، انطلاقاً من دبي.