شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة التمكين الحكومي تطلق منصة الخدمات الرقمية المشتركة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التمكين الحكومي، إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي، وهي «منصة الخدمات الرقمية المشتركة» ما يعزز هدف أبوظبي؛ المتمثل في الوصول إلى حكومة مرنة وفاعلة.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية بإنشاء منصة موحدة، ما دفع بدائرة التمكين الحكومي إلى تقديم منصة رقمية قوية متطورة ومتكاملة وموجهة لخدمة الجهات الحكومية في أبوظبي.

وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة مثل: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع وغيرها. إضافة إلى ذلك، تعمل المنصة على تعزيز أمان وخصوصية البيانات وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة/ الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. كما تشجع المنصة على الاستدامة عبر الحد من ازدواجية المعايير، والاستجابة للاحتياجات والاتجاهات الناشئة بمزيد من المرونة.

دعم التحول الرقمي

وقال أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: «يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها. إن هذه المنصة تمثل الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفاعلية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف. وتتركز جهودنا على تأكيد التزامنا في تقوية وإرساء مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي».