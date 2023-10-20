شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 4 سنوات.. رحلات الخطوط «البريطانية» تعود إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن نيتها إطلاق رحلات يومية إلى أبوظبي خلال العام المقبل، وذلك بعد توقف دام لمدة أربع سنوات. وستكون رحلات هذه الوجهة متوفرة للحجز المسبق اعتباراً من الجمعة، على أن تبدأ الخطوط الجوية البريطانية في 20 إبريل 2024 بتسيير هذه الرحلات فعلياً من مطار لندن هيثرو إلى مطار عاصمة دولة الإمارات على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الرحلات الجديدة سيجري تسييرها على متن طائرات «بوينج» من طراز 787-9 في صيف عام 2024، علماً أنها ستعزز الرحلات المتجهة نحو دولة الإمارات إذ إنها ستنضمّ إلى الرحلات المتجهة أيضاً نحو دبي، والتي قد تصل إلى ثلاث رحلات يومياً من مطار لندن هيثرو.

تجارب

وقال نيل تشيرنوف، مدير الشبكة والتحالفات في الخطوط الجوية البريطانية: «تُعدّ أبوظبي من الوجهات المتميزة التي يسرّنا جداً أن نرحّب بها من جديد ضمن شبكتنا. فهي تقدّم كلّ ما يبحث عنه الزائرون من تجارب غنية ومتنوّعة خلال رحلتهم إلى الشرق الأوسط، سواء في الصحراء أو على شواطئ المدينة. وإننا نتطلّع إلى الهبوط في مطار أبوظبي الدولي من جديد، بينما نواصل سعينا إلى توسيع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات.»

ومن جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «يسعدنا أن نستقبل الخطوط الجوية البريطانية من جديد في مطار أبوظبي الدولي، وذلك في إطار سعينا لمواصلة استقطاب المزيد من شركات الطيران التي ستستخدم مبنى المسافرين «A» لتشغيل عملياتها انطلاقاً من مدينة أبوظبي. وإننا نتطلّع إلى تاريخ 1 نوفمبر عندما سيفتح مبنى المسافرين «A» الجديد أبوابه لزوّار العاصمة، ليصبح بوابة أبوظبي الجديدة إلى العالم ويقدّم أحدث المرافق وأكثرها تطوراً للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء».