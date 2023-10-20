شكرا لقرائتكم خبر عن «إيزي ليس»: الإيرادات ترتفع 35% إلى 211.8 مليون درهم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «ايزي ليس»، عن تسجيل إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 211.79 مليون درهم، بزيادة قدرها 35.6% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 26.5 مليون درهم، بتراجع 19%، مقارنة بـ 32.73 مليون درهم لنفس الفترة في عام 2022، حيث تواصل الشركة الاستثمار في خطة توسعة أعمالها طويلة المدى.

وافتتحت شركة «ايزي ليس» بشكل استراتيجي فروعاً جديدة في السعودية والبحرين لتعزيز وجودها في السوق والاستفادة من الفرص الإقليمية المزدهرة. علاوة على ذلك، دخلت الشركة في قطاعات جديدة، تشمل خدمات الليموزين، وإدارة المواقف، وتأجير المركبات، بينما حققت في الوقت نفسه نمواً قوياً في الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة 2022.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «ايزي ليس»: «لقد حافظنا على التزامنا الثابت بالاستثمار في التوسع الجغرافي، وتعزيز حضورنا، والسعي بقوة إلى زيادة حصة السوق في الأسواق المحلية والإقليمية. وتشهد صناعة حلول التنقل الإقليمية تحولاً أساسياً نحو خيارات التنقل الذكية المبتكرة التي يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً في خفض بصمتها الكربونية. كما تتمتع الدراجات النارية بإمكانية كبيرة للقيام بدورها في خفض الانبعاثات القطاعية من خلال مجموعة متنوعة من التدابير - بدءاً من الكهرباء وحتى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن سماتها المفضلة، مثل الفعالية من حيث التكلفة، والقدرة على المناورة الاستثنائية، والتنقل السريع، والذي بدوره يزيد من شعبية المركبات ذات العجلتين في سوق التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال التوصيل».

وأضاف السادة، «على الرغم من أن استثماراتنا الجديدة ربما أثرت في بعض أرقامنا ربع السنوية، إلا أننا نعتبرها تأثيراً عابراً ونظل ثابتين في التزامنا بالاستدامة طويلة المدى وتحقيق أهدافنا الطموحة المنصوص عليها في خطتنا الاستراتيجية لعام 2025».