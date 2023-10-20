شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.20 دولار لخام برنت و90.33 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الجمعة 93.20 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.33 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

,أعلنت شركة النفط الحكومية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطى النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط.

وذكرت شركة النفط الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه "إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات"، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتفقد جاهزية تسع محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ.

وتحتفظ كوريا الجنوبية باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.