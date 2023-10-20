شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 2470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات اليوم الجمعة وسجل 2470 جنيها للجرام وسط ارتفاع ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية وفيما يلي تفاصيل حركة سوق الذهب عالمياً ومحليا.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2823 جنيها. عيار 21 يسجل 2470 جنيها. عيار 18 يسجل 2117 جنيها. الجنيه الذهب 19760 جنيها.

الذهب عالمياً

الذهب يسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد المخاوف بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى الإشارات المتضاربة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الجمعة بمقدار 11 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 1985 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.5%، وذلك بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 1.4%.

منذ بداية الأسبوع سجل الذهب ارتفاع بنسبة 2.7% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثانى على التوالي، وذلك بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5%.

المخاوف متزايدة من تصاعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين لتصل إلى أزمة إقليمية بنطاق واسع، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.