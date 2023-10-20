شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو الشارقة يختتم بنجاح فعاليات المعرض الوطني للتوظيف 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة-”الخليج 365”:

اختتم مركز إكسبو الشارقة مساء الخميس بنجاح النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف 2023، والذي أقيمت فعالياته تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ليواصل الحدث تعزيز مكانته الرائدة كأحد أهم المعارض المتخصصة في التوظيف والتطوير المهني، مقدماً على مدار 3 أيام منصة متميزة لتعزيز التواصل بين خريجي الجامعات والكوادر الوطنية الطموحة والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحدث.

وحقق المعرض الوطني للتوظيف نجاحاً بارزاً في ظل المشاركة الواسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي سعت لاستقطاب الشباب الإماراتي الطموح للعمل في دوائرها مقدمة العديد من الفرص الوظيفية المتميزة والنوعية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاتصالات والطيران وغيرها من الوظائف الحيوية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.

منصة مثالية

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض، مرسخاً أهميته ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل من الطاقات البشرية الصاعدة ومساعدة الكوادر الوطنية والخريجين الإماراتيين على تحديد فرص العمل المناسبة لهم والتعرف على حاجات سوق العمل من التخصصات العلمية والمهنية، وكذلك في تسهيل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي، وهو ما عزز دور هذا الحدث المتنامي كمنصة مثالية تتيح للمواطنين الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم.

فرص عمل واعدة

وتميز المعرض هذا العام بعرض أحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، وفرص العمل المستقبلية ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والعديد من مجالات الاستدامة، كما أتاح الفرصة لزواره للتعرف على تخصصات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والواقع الافتراضي وتحليل البيانات، إلى جانب العديد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية.

يُذكر أن المعرض الوطني للتوظيف شهد هذا العام مشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات المصرفية والمالية ومن ضمنها وزارة تنمية المجتمع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وجمعية الشارقة التعاونية، ومصرف الشارقة الإسلامي.