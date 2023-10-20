«غرفة عجمان» تنضم إلى منصة «توريد»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

سعياً من دائرة المالية في عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون عجمان وجهةً استثنائيةً للأعمال، شهد جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس 2023 توقيع اتفاقية بين الجهتين تنضم بموجبها «غرفة عجمان» إلى منصة «توريد»؛ لتكون أول جهة حكومية مستقلة تتخذ هذه الخطوة بهدف تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنامٍ ومزدهر في الإمارة.

وقع الاتفاقية مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، وتمثّل «توريد» البوابة الرقمية الموحَّدة للجهات الحكومية في عجمان لطرح مناقصاتها وتنظيم سلسلة توريداتها، والوجهة الرئيسية للمورّدين للاطلاع على الممارسات والمشاركة فيها لتقديم خدماتهم بسلاسة وأمان.

آفاق التعاون

ورحّب مروان آل علي بتوقيع الاتفاقية وانضمام غرفة عجمان إلى منصة توريد، مؤكداً حرص الدائرة المتواصل على فتح المزيد من آفاق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والجهات الحكومية المستقلة والجهات الخاصة في الإمارة وتزويدها بالأدوات المتطورة التي ترفدها في أداء مهامها على أكمل وجه بما يفضي إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها وجهة للابتكار وريادة الأعمال.

وقال: «تلعب غرفة تجارة وصناعة عجمان دوراً جوهرياً في النهوض بمجتمع الأعمال في إمارة عجمان، ولطالما كانت من الجهات السبّاقة دوماً إلى دعم التحول الرقمي والذكي في الإمارة. لذا، فإن انضمامها إلى منصة توريد مهم، ومن شأنه أن ينعكس إيجابياً على توسيع وتنمية أعمال أعضائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة بشكل عام وتعزيز تنافسيتها. ونحن نتطلع إلى انضمام المزيد من الجهات إلى المنصة لرفد مسيرة التحول الرقمي في عجمان».

خدمات نوعية

من جانبه أشاد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون الفعال والقائم بين الغرفة ودائرة المالية في عجمان، بهدف توفير خدمات نوعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.

وأكد أهمية منصة «توريد» كأداة مرنة تُمكن الموردين من مؤسسات القطاع الخاص من التعرف إلى فرص الأعمال والمناقصات المتاحة وتقديم العطاءات بطريقة ذكية وميسرة ومتابعة العمليات الفنية والمالية للمشاريع التي يتم تنفيذها، إلى جانب دور منصة توريد في توسيع أعمال الموردين وزيادة إمكاناتهم التجارية والإنتاجية.

وعبر انضمامها إلى منصة توريد، ستتمكن غرفة تجارة وصناعة عجمان من طرح مناقصاتها واستقبال العروض الفنية والمالية من المورِّدين وإتمام التعاقدات عبر منصة واحدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أعضائها للاطلاع على المناقصات الحكومية والمشاركة فيها وتوسيع أعمالهم.