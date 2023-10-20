الاقتصاد

تباين الأسهم الخليجية خلال أسبوع تصاعد التوتر بالمنطقة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تباين أداء الأسهم في دول خلال الأسبوع، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة. ففي ، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.65% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 10,654.56 نقطة. وفي الكويت، ارتفع مؤشر البورصة 1.89% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 7375.79 نقطة.
وتراجع مؤشر البحرين العام 0.04%، مغلقاً عند 1944.84 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة قطر 3.15% خلال 5 جلسات، مغلقاً عند 9801.75 نقطة. أما مؤشر بورصة مسقط، فقد خسر 2.19%، مغلقاً عند 4681.31 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 8.07% ليغلق عند 21616 نقطة، مقارنة بـ 20004 نقاط عند الإغلاق الأسبوع الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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