شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تختتم جلسة نهاية الأسبوع على تراجع حاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسهم الإمارات مسار الهبوط مختتمة جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي حوالي 1.4% إلى 3754.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية -1.2% إلى 9308.78 نقطة.

سوق دبي المالي

وفي دبي، تراجعت الأسهم القيادية بحدة، وهوى سهم إعمار العقارية 2.29% إلى 6.380 درهم، فيما تراجع الإمارات دبي الوطني 3.7%، دون 17 درهم، ودبي الإسلامي 1.6% إلى 5.2 درهم، كما تراجع إعمار للتطوير 6.6% إلى 5.6 درهم.

الأكثر ارتفاعاً الفردوس 14.8% تيكوم 8.33% سالك 3.84% شعاع 2.08%



الأكثر تراجعاً إعمار للتطوير 6.61% دبي المالي 5.79% إمباور 5.42% الأغذية المتحدة 5.21%



سوق أبوظبي للأوراق المالية

وفي أبوظبي تراجعت العالمية القابضة، وألفاظبي وملتيبلاي -0.12% و-6.87% و-5.56% على التوالي، كما تراجع أبوظبي الأول 2.4% والدار 4%.