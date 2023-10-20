الاقتصاد

أسهم الإمارات تختتم جلسة نهاية الأسبوع على تراجع حاد

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تختتم جلسة نهاية الأسبوع على تراجع حاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسهم الإمارات مسار الهبوط مختتمة جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي حوالي 1.4% إلى 3754.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية -1.2% إلى 9308.78 نقطة.

  • سوق دبي المالي

وفي دبي، تراجعت الأسهم القيادية بحدة، وهوى سهم إعمار العقارية 2.29% إلى 6.380 درهم، فيما تراجع الإمارات دبي الوطني 3.7%، دون 17 درهم، ودبي الإسلامي 1.6% إلى 5.2 درهم، كما تراجع إعمار للتطوير 6.6% إلى 5.6 درهم.

  • الأكثر ارتفاعاً
    • الفردوس 14.8%
    • تيكوم 8.33% 
    • سالك 3.84%
    • شعاع 2.08%
       
  • الأكثر تراجعاً
    • إعمار للتطوير 6.61%
    • دبي المالي 5.79%
    • إمباور 5.42%
    • الأغذية المتحدة 5.21%
  • سوق أبوظبي للأوراق المالية

وفي أبوظبي تراجعت العالمية القابضة، وألفاظبي وملتيبلاي -0.12% و-6.87% و-5.56% على التوالي، كما تراجع أبوظبي الأول 2.4% والدار 4%.

  • الأكثر ارتفاعاً
    • إسمنت الخليج 8.79%
    • فودكو 6.79%
    • بنك الشارقة 5.38%
    • الجرافات البحرية 3.17%
       
  • الأكثر تراجعاً
    • ألفا ظبي 6.87%
    • أبوظبي الإسلامي 6.37%
    •  ملتيبلاي 5.56%
    •  سوداتل 4.69%
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا