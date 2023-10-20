شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تختتم جلسة نهاية الأسبوع على تراجع حاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسهم الإمارات مسار الهبوط مختتمة جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي حوالي 1.4% إلى 3754.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية -1.2% إلى 9308.78 نقطة.
- سوق دبي المالي
وفي دبي، تراجعت الأسهم القيادية بحدة، وهوى سهم إعمار العقارية 2.29% إلى 6.380 درهم، فيما تراجع الإمارات دبي الوطني 3.7%، دون 17 درهم، ودبي الإسلامي 1.6% إلى 5.2 درهم، كما تراجع إعمار للتطوير 6.6% إلى 5.6 درهم.
- الأكثر ارتفاعاً
- الفردوس 14.8%
- تيكوم 8.33%
- سالك 3.84%
- شعاع 2.08%
- الأكثر تراجعاً
- إعمار للتطوير 6.61%
- دبي المالي 5.79%
- إمباور 5.42%
- الأغذية المتحدة 5.21%
- سوق أبوظبي للأوراق المالية
وفي أبوظبي تراجعت العالمية القابضة، وألفاظبي وملتيبلاي -0.12% و-6.87% و-5.56% على التوالي، كما تراجع أبوظبي الأول 2.4% والدار 4%.
- الأكثر ارتفاعاً
- إسمنت الخليج 8.79%
- فودكو 6.79%
- بنك الشارقة 5.38%
- الجرافات البحرية 3.17%
- الأكثر تراجعاً
- ألفا ظبي 6.87%
- أبوظبي الإسلامي 6.37%
- ملتيبلاي 5.56%
- سوداتل 4.69%