شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تخترق حاجز الـ 30 ألف دولار مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اخترقت عملة البيتكوين حاجز الـ 30 ألف دولار مجدداً، الجمعة، للمرة الأولى منذ أغسطس.

وارتفعت عملة البيتكوين 4.8% إلى 30147 دولاراً خلال الجلسة، قبل أن تتراجع مجدداً إلى 29892.12 دولار.

وجاءت مكاسب البيتكوين، بسبب زيادة التفاؤل بشأن الموافقة المحتملة على العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، حسب ما ذكر جيه بي مورغان في تقرير بحثي الأربعاء.

وقال التقرير: «إن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعدم استئناف الحكم الأخير في قضية غري سكيل يجعل الموافقة على الطلبات أقرب». وغري سكيل هو مدير صندوق «غريسكيل بيتكوين ترست»، وهو أكبر صندوق للعملات المشفرة في العالم. (وكالات)