شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط دعاوى قضائية ضد شركة «ريبل» للعملات المشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوتها القضائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، براد جارلينجهاوس، والمؤسس المشارك كريس لارسن.

وفي ملف المحكمة يوم 19 أكتوبر، أخطرت هيئة الأوراق المالية والبورصة المحكمة بأنها ستسقط التهم الموجهة ضد المديرين التنفيذيين لشركة «ريبل» طوعاً، وعلى هذا النحو، ستلغي المحاكمة المقرر إجراؤها في العام المقبل.

وفي ديسمبر 2020، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات ضد جارلينجهاوس ولارسن، زاعمةً أن الاثنين مذنبان بمساعدة الشركة وتحريضها في انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال بيع عملة «إكس بي أر».

وقال جارلينجهاوس في بيان: «منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كنت أنا وكريس موضوعاً لادعاءات لا أساس لها من الصحة من هيئة تنظيمية مارقة ذات أجندة سياسية».

وأضاف: «بدلاً من البحث عن المجرمين الذين يسرقون أموال العملاء في البورصات الخارجية التي كانت تتودد إلى المصالح السياسية، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بملاحقة الأخيار جنباً إلى جنب مع شركتنا بأكملها من المبتكرين ورجال الأعمال، والذين يبنون أعمالاً منظمة مقرها في الولايات المتحدة».

وبعد إلغاء الدعوى المرفوعة ضد جارلينجهاوس ولارسن، ستدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة «ريبل» في مزيد من المناقشات لحل وتسوية القضية. ويعد هذا التحرك نحو الحل بمثابة فوز لشركة «ريبل»، ويشكّل سابقة لتنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر «إكس بي أر» بنسبة 7% بعد الأخبار، وتم تداولها عند 0.51 دولار. (وكالات)