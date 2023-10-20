شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الطائف يناقش أهم استعدادات "ملتقى الطائف للاستثمار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي أهم استعدادات ملتقى الطائف للاستثمار، الذي تنظمه جمعية طويق للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 ـ 7 نوفمبر 2023.

واستعرضت رئيسة مجلس إدارة جمعية طويق للمعارض والمؤتمرات، سعاد الموسى، خلال لقائها بأمين الطائف، الاستعدادات التي تمت خلال الفترة الماضية لتحقيق النجاح المنشود، وأشارت إلى أن الملتقى يستهدف المستثمرين ورجال ورواد الأعمال لتبادل الخبرات، وإبراز المقومات الاستثمارية في محافظة الطائف المصيف الأول بالمملكة.

فرصة لتجميع رواد الأعمال والمستثمرين

من جهتها أشارت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة أمل الهزاني إلى تكامل الاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى في مدينة الطائف، وإبراز المقومات الاستثمارية في مدينة الورد الواعدة بالفرص. وأكدت أن الملتقى فرصة لتجمع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال الحوارات وورش العمل والمعرض المصاحب.

أهم نقاشات جلسات الملتقى

يذكر أن جلسات ملتقى الطائف للاستثمار ستبحث: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، والطائف في استقبال الحجيج وزوار بيت الله، واستدامة الأمن الغذائي في الطائف، والاستثمار في التقنية. إلى جانب تقديم حوارات ثرية بمشاركة قيادات التنمية والتطوير في المملكة، واستعراض استثمارات صندوق الاستثمارات السعودية في المحافظة.