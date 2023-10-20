شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أوبك+ ساعدت على استقرار أسواق النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت روسيا اليوم الجمعة أن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط ساعدت في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأشارت موسكو إلى أن المجموعة قاومت الضغوط الخارجية.

أسواق الطاقة العالمية

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أليكسي زايتسيف في إفادة صحفية أسبوعية، أن روسيا تعد موردًا مسؤولاً لأسواق الطاقة العالمية وأن التعاون مع أوبك+ له أهمية كبيرة.

قبل أيام قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، لكن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق.

تأثير الأحداث الأمنية على العرض والطلب

وأضاف في تصريحات لرويترز إن "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية" من أهم أولويات المجموعة، مشيرًا إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب تعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث.

وتابع قائلا: إن أوبك+ حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات.