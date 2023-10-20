شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تسجيل صندوق تأمين العاملين بجهاز تنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2529 لسنة 2023، بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (1026) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.

وتضمن القرار، النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات، وكذلك أجر الاشتراك، ورسوم العضوية، إضافة إلى المزايا التأمينية، وقواعد الصرف المقررة.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بنسبة نمو 30.8%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 20.1 مليار جنيه، وقيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 21.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بنسبة نمو 19.3%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.