شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين درهم جوائز «إينوك» خلال مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باعتبارها الشريك الاستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق طوال 29 عاماً على التوالي، تحتفل مجموعة «إينوك» بنسخة عام 2024 للمهرجان بإطلاق طيف من العروض المجزية تشمل سحوبات على جوائز نقدية بقيمة تزيد على 4 ملايين درهم لأكثر من 100 عميل، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وقسائم لخدمات السيارات بقيمة 250 ألف درهم، وذلك حتى 14 يناير 2024.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتسنى لعملاء «اينوك» و«أوتوبرو» و«زووم»، في إمارة أبوظبي فرصة المشاركة والفوز بالجوائز الكبرى. وسيتمكن العملاء الذين ينفقون مبلغاً لا يقل عن 25 درهماً في «زووم»، و50 درهماً في «أوتو برو» وتسجيل، المشاركة في السحب للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم يومياً قبيل مهرجان دبي للتسوق حتى 7 ديسمبر 2023، وبمبلغ 100 ألف درهم يومياً خلال فترة مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024. وبمقدور العملاء زيادة فرصهم في الفوز ثلاث وأربع مرات عن طريق شراء باقة زووم للفائزين من محطات الخدمة التابعة لمجموعة «إينوك».

بهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوّق للعام التاسع والعشرين على التوالي، إذ تتيح لنا هذه الشراكة توفير أفضل تجربة للعملاء كل عام من خلال جوائز جديدة وقسائم خصومات وغيرها من المكافآت المميزة، بما في ذلك فرصة الفوز بأكثر من 4 ملايين درهم نقداّ. ونتطلع هذا العام لتقديم تجربة لا تنسى لكل المتسوقين والزوار في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما سحب نيسان السنوي فسينطلق بتاريخ 9 ديسمبر 2023، ما يتيح للعملاء فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول 2024. وسيتم أيضاً إجراء سحب الجائزة الكبرى في 14 يناير 2024، والذي يتيح لفائز واحد سعيد الحظ بفرصة الفوز بمبلغ 500 ألف درهم نقداً.