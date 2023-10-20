شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إماراتي مصري في الأمن السحابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، الذي يترأسه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، عن إطلاق إطار عمل الأمن السحابي، الذي يمثل ثمرة جهود مشتركة ويوفر نهجاً موحداً للتعامل مع الحاجات الملحة لتقييم المخاطر وإدارتها، والحد من التحديات التقنية في مجال الحوسبة السحابية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتم إطلاق الإطار الذي من المقرر أن يُحدث تغييراً جذرياً في حوكمة الأمن السحابي وامتثال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رسمياً من قبل الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، والدكتور أحمد عبد الحافظ، مدير المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني ونائب رئيس الجهاز المصري، اللذان أشرفا على هذه المبادرة منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2022. وجرى الإطلاق، خلال ندوة حصرية لمسؤولي أمن المعلومات في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) 2023، الذي أقيم خلال معرض «جيتكس».

وقال الكويتي: «يمثل إصدار إطار العمل، علامةً فارقةً في جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مجال الحوسبة السحابية. وشكلت هذه المبادرة مسعىً تعاونياً بقيادة الإمارات ومصر، وتكتسب أهميتها البالغة من مشهد التحول الرقمي الحالي».

فيما قال عبد الحافظ: «منح الدستور المصري اهتماماً كبيراً للأمن السيبراني. وأصبح تأمين البنية التحتية السحابية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات والتنظيم في ضوء تحول الشركات لنقل بياناتها إلى السحابة، وسعدنا بالتعاون مع المجلس، لتطوير إطار عمل الأمن السحابي لفريق المنظمة؟، عبر تقديم إرشادات استراتيجية فعالة تخدم تطوير السحابة».

وتم تصميم إطار العمل لضمان حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم ضوابط ومعايير وحوكمة الأمن السحابي والامتثال. ومع انتشار الحوسبة السحابية بشكل كبير، ويقدم استراتيجية شاملة لتخطي العقبات والمخاطر التي ينطوي عليها اعتماد السحابة. كما أنه يمكّن المؤسسات والهيئات من تعزيز حضورها عبر تحسين إنتاجيتها، بالإضافة إلى الحد من التعقيد، وتقييم المخاطر بشكل آلي، وبالتالي تسهيل إدارة السحابة ورفع الكفاءة التشغيلية.