شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن السيبراني و«بيورهيلث» يتعاونان في الرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في خطوة مهمة نحو تعزيز مجال الأمن السيبراني، أعلن «مجلس الأمن السيبراني» لحكومة الإمارات العربية المتحدة عن تعاونه مع «بيورهيلث»، لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

يعزز هذا التعاون التزام «بيورهيلث» بحماية البيانات السريرية والبيانات الحساسة للمرضى، مع التصدي بشكل استباقي للتهديدات السيبرانية المتطورة داخل قطاع الرعاية الصحية. وبخلاف الأهداف المباشرة، تركّز الشراكة أيضاً على الاستعداد للمستقبل ومعالجة المخاطر المحتملة ذات الصلة، كما يُبرهن التعاون على التزام المجموعة باعتماد وتبني التكنولوجيا التحويلية في الرعاية الصحية.

وسيشمل التعاون تضافر جهود الطرفين لتعزيز أجندة الأمن السيبراني لدولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك تبادل المعلومات المهمة حول المخاطر الأمنية الناشئة، وخطة عمل مشتركة للاستجابة للحوادث، وتبادل الرؤى حول تهديدات البرامج الضارة ومؤشرات الاختراق. وبالإضافة إلى ذلك، ستضمن الشراكة تبادل المواد التعليمية، وتنظيم الفعاليات التقنية، وتنفيذ برامج التدريب على الأمن السيبراني، وترويج المواد التوعوية، وتقديم المساعدة الاستشارية أثناء الحوادث الأمنية.

قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن التعاون مع «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع.

من جانبه، قال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «بالنظر إلى التطور الديناميكي للرعاية الصحية خلال الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها، تعمل رقمنه الخدمات والرعاية الصحية على دفع عجلة التقدم، إلا أننا ندرك أن هذه الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. وتعمل»بيورهيلث«بشكل استباقي على اعتماد هذا التحول، حيث ستصبح إنترنت الأشياء الطبية معياراً سائداً ضمن خريطة طريق الرقمنة. ويتماشى التزامنا بتسخير تبنى التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع مهمتنا المتمثلة في وضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية وضمان قوة القطاع واستعداده للمستقبل، ليس فقط في دولة الإمارات، بل وخارجها أيضاً».