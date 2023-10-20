شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة دبي للطيران المدني تُطلق نظام «DCAAHUB» لتسهيل وتحسين جودة العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت هيئة دبي للطيران المدني في أسبوع جيتكس جلوبال 2023، وذلك ضمن المنصة الرئيسية لحكومة دبي الرقمية، حيث عرضت الهيئة خلال مشاركتها عدداً من الخدمات والأنظمة الذكية والمبتكرة التي تساهم بشكل فعال في المنظومة المتكاملة للعمل الحكومي.

عرضت الهيئة خلال المشاركة عدداً من الخدمات الذكية منها نظام DCAAHUB، الذي يهدف إلى تسهيل وتحسين جودة العمل، فهو عبارة عن منصة تجمع خدمات الهيئة الداخلية والمرتبطة بموقع الهيئة الإلكتروني، حيث تمكن الموظفين من استلام طلبات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بطريقة مباشرة، كما تتيح للموظف سهولة تصفح البريد الإلكتروني والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم مثل مستجدات الأخبار المحلية، العربية والعالمية المختصة بقطاع الطيران، كما يساهم النظام في تحقيق التواصل الداخلي بين الموظفين بكل سهولة ويسر.

وخلال مشاركة الهيئة أيضاً تم تعريف زوار المعرض بمنصة 04، وهي منصة موحدة شاملة تهدف إلى تحقيق التواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، تمكنهم من تقديم الاقتراحات والملاحظات.

وتساهم مشاركة الهيئة في المعرض بإبراز دورها في تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، وتتيح الفرصة للتعريف بمبادراتها في مجال الخدمات الرقمية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتقديم خدمات استباقية مبتكرة تلائم مختلف فئات المتعاملين.