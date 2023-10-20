شكرا لقرائتكم خبر عن «إحصاء أبوظبي» يطلق الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مبادرة

تعاون

اتفاقيتان

أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي، الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء التي تهدف إلى تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم عملية صنع القرارات، ورسم السياسات، واستشراف المستقبل لحكومة أبوظبي؛ وذلك على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.ويوفر الإصدار الجديد العديد من الميزات والتحسينات التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الحوكمة القائمة على البيانات في أبوظبي من خلال تقديم تجربة تلائم المستخدمين ولوحات معلومات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية وتحليل السيناريوهات الافتراضية، بما يساعد صنّاع القرار على فهم تأثيرات السياسات المختلفة في الاقتصاد والمجتمع.وتُتيح المنصة، التي صُممت بعناية لتُلبي متطلبات المستخدمين، توقعات آنية واستشرافية باستخدام نماذج محاكاة قائمة على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تزويد صنّاع القرار وراسمي السياسات بتحليلات استباقية موثوقة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.وعلى هامش المعرض، أعلن المركز إطلاق مبادرة «البيانات من أجل الصالح العام»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. تُسهم المبادرة في إطلاق شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، يتعاون بموجبها مركز الإحصاء – أبوظبي مع مجتمع الأعمال من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية والشركات الناشئة، لتعزيز التعاون والتكامل في مجال البيانات؛ بغرض تحقيق الأهداف والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، «تعكس مبادرة البيانات من أجل الصالح العام التزام الإمارة الراسخ بالمضي نحو مستقبلٍ لا يستند على البيانات فحسب؛ بل يخلق مساراً استراتيجياً تُصبح خلاله المعرفة المشتركة مصدر قوة استراتيجية يتسنى من خلالها تعزيز تقدم الإمارة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. ولا تقتصر المبادرة على كونها مجرد تعاون مشترك بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال؛ بل هي بمنزلة إعلان عن رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق تقدم شامل تكون فيه البيانات ركيزة أساسية نحو تحقيق مستقبل مشرق يعمل فيه الجميع جنباً إلى جنب ويتشاركون فيه المعرفة والمعلومات من أجل الريادة والنجاح المشترك لإمارة أبوظبي ومجتمعها».وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تفخر الغرفة بالتعاون والشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي، لما يحمله هذا التعاون من إيجابيات ملموسة على مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، تُسهم في تطوير القدرات والخبرات والارتقاء بالكفاءات الإحصائية، لدعم القطاع الخاص في الإمارة. وينسجم التعاون مع جهودنا نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، ويعزز من ازدهارها من خلال إطلاق مبادرات مشتركة، تستهدف توفير رؤى قيّمة وبيانات ثرية تخدم القطاعين الحكومي والخاص».وبهدف تعزيز التعاون بين مركز الإحصاء – أبوظبي وشركائه الاستراتيجيين في الإمارة، ولتسخير البيانات من أجل الصالح العام وضمان اتساقها وتكاملها وفي إطار المبادرة، يعتزم المركز تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة، تعتمد على إدارة وتكامل البيانات من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للمعلومات والبيانات وتوفير تحليلات استباقية موثوقة وكذلك الارتقاء بدرجة اعتمادية الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال على التحليل الإحصائي.وتتضمن المبادرة تصميم حلول رقمية متقدمة في مجال البيانات، بما يضمن المحافظة على سرية وخصوصية مشاركة البيانات بين المركز والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من القدرات التكنولوجية الحديثة من أجل تسهيل إمكانية الوصول إلى البيانات من مصادرها المتنوعة وتحليلها بكفاءة.ووقع مركز الإحصاء – أبوظبي، اتفاقيتين مع ثلاث شركات؛ بهدف تطوير حلول رقمية؛ والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية الحديثة في إدارة البيانات، إلى جانب تسخير إمكانات الإمارة من البيانات من أجل الصالح العام.وفي سياق تطوير منظومة العمل الإحصائي المتكاملة في إمارة أبوظبي، عرض معهد التدريب الإحصائي مجموعة من البرامج التدريبية في علوم الإحصاء والبيانات والمُصممة بعناية، لتتناسب مع التزام مركز الإحصاء – أبوظبي بتعزيز وتطوير القدرات الإحصائية؛ بهدف تمكين عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية بالإمارة، ومن بينها برنامج أبوظبي للزمالة الإحصائية، والذي يُركز على المفاهيم والتقنيات الفنية والرياضية المُستخدمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية.