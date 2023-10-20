شكرا لقرائتكم خبر عن 1292 مبايعة لشقق وفلل بـ 3 مليارات درهم في دبي خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1524 مبايعة بقيمة 5.65 مليار درهم، منها 232 مبايعة للأراضي بقيمة 2.57 مليار درهم و1292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليار درهم.جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليفرة 4. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 91.65 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29.28 مليون درهم.أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة رقm البطين وأخيراً مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم في منطقة منخول.وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 140.42 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 169.15 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 289.41 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.03 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 456.43 مليون درهم، و603 رهون فلل وشقق بقيمة 1.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 788.28 مليون درهم، وآخر في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 91.93 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 133 هبة بقيمة 562.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 57 مليون درهم.بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الجمعة، تسجيل 203 مبايعات بقيمة 892.2 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 562.31 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.89 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 44.14 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 339.49 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 39.49 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 59.35 مليون درهم.أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.42 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10.75 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 19.49 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12.44 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.41 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 76.89 مليون درهم، و61 رهن فلل وشقق بقيمة 110.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 57.6 مليون درهم، وآخر في منطقة نايف بقيمة 20 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18.91 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 8 ملايين درهم.