شكرا لقرائتكم خبر عن لتمكين الصناعة الوطنية.. "الصندوق الصناعي" يتعاون مع "تنمية الصادرات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم صندوق التنمية الصناعية السعودي مشاركته في النسخة الثانية من معرض "صنع في السعودية" الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف تسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار الأفضل محليًا وعالميًا، وربط الجهات الحكومية الداعمة مع منشآت القطاع الخاص.

واشتملت مشاركة الصندوق الصناعي على جلسة حوارية شارك فيها صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الرئيس التنفيذي للصندوق، تحدّث فيها عن مسؤوليات الصندوق الصناعي تجاه دعم الشركات المحلية في قطاع الصناعة، ودوره في دعم المحتوى المحلي، إضافةً إلى المنتجات والبرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين الصناعيين.

تمكين الصناعة الوطنية

كما شارك الصندوق في المعرض بجناحٍ رئيس للتعريف بمنتجاته وبرامجه وخدماته ومبادراته التمويلية والاستشارية من أجل تطوير القطاع الصناعي في المملكة وتحسين مستوى أدائه، بالإضافة إلى ورشة عمل تعريفية عن خدمات الصندوق الاستشارية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلّق بتحسين كفاءة التكاليف، وكفاءة عمليات التصنيع، وإستراتيجية السوق.

وعلى هامش المعرض، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف تعزيز تمكين الصناعة الوطنية بما يخدم تنمية الصادرات غير النفطية، حيث مثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة سمو الرئيس التنفيذي للصندوق، فيما مثّل هيئة تنمية الصادرات السعودية، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير.

وتهدف المذكرة إلى ربط عملاء الصندوق المهتمين بالتصدير مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتحفيزهم للاستفادة من خدمات الهيئة وبيوت التصدير لرفع الجودة التنافسية والوصول إلى الأسواق الدولية.

إضافة إلى تمكين المُصدّرين وعملاء بيوت التصدير من الاستفادة من مبادرة "اسأل خبيرًا"، التي يُقدّم من خلالها الصندوق استشاراتٍ فنية في عدد من المجالات، مثل: التصنيع والإنشاءات والسلامة الصناعية. ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود الصندوق الصناعي المستمرّة في التعاون مع جهات القطاعين: العام والخاص؛ بما يُعزز من حضور الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، ويُحفز نمو إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.