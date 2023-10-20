شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعتزم تعزيز احتياطاتها من الكوبالت بـ 3100 طن متري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الصين تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الكوبالت، بمشتريات جديدة، حيث تقوم بكين ببناء مخزونات من المواد الاستراتيجية المستخدمة في البطاريات والفضاء، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لـ «رويترز».

وقالت المصادر: «إن خمسة من كبار موردي الكوبالت حضروا اجتماعات عقدت مع الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين في بكين هذا الأسبوع، لمناقشة الأسعار وحجم المشتريات». ومن المتوقع أن تشتري الإدارة 3100 طن متري من الكوبالت، بحسب المصادر.

وتمتلك الصين احتياطيات استراتيجية من العديد من المعادن، بما في ذلك النحاس والألومنيوم والزنك والكوبالت، لكنها لا تكشف عن حجم مخزونها. وعادة ما تشتري عندما تكون أسعار السوق منخفضة.

تكثيف مشتريات المعادن

ولكن مع تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية، تكثف بكين مشترياتها من المعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت، والذي يستخدم أيضاً في تصنيع السبائك الفائقة للقطاعات المرتبطة بالجيش مثل الفضاء.

وكانت بكين طلبت في السابق شراء 5000 طن متري من الكوبالت لمخزونات الدولة في يوليو، وفقاً لتقرير صادر عن«بلومبيرغ».

وقال أحد الأشخاص: «إن الأسعار المتفق عليها في اجتماعات هذا الأسبوع كانت قريبة من أسعار السوق».

وارتفعت أسعار الكوبالت في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين هذا الشهر، لتلامس أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع عند 255 ألف يوان (34852 دولاراً أمريكياً) للطن.

ومع ذلك، لا يزال هذا نصف المستويات القياسية التي تم الوصول إليها في مارس 2022، بانخفاض 27.5% مقارنة بالعام السابق، بسبب تخمة المعروض. ولم يكن من الواضح متى سيتم تسليم شحنات الكوبالت إلى احتياطيات الدولة.

والصين هي أكبر مستهلك للكوبالت في العالم، لكنها تعتمد بشكل كبير على واردات المعدن، خاصة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. (رويترز)