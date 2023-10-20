شكرا لقرائتكم خبر عن «الفردوس»: لا معلومات تؤثر في تداولات السهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الفردوس القابضة إنه لا وجود لأي معلومات أو أخبار تشغيلية أو فنية تتعلق بعملياتها لم يتم الإفصاح عنها تبرر الارتفاع الحاصل على سهم الشركة. ودعت الشركة المساهمين والمستثمرين إلى ضرورة الاستناد إلى البيانات المالية المفصح عنها من قبلها عند اتخاذ قرار الاستثمار بها.

جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة، بخصوص الارتفاعات التي شهدها السهم بالنسبة القصوى لأربع جلسات على التوالي.