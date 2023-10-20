شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتوان يو إيه إس» للتوصيل بالدرون تنضم إلى مبادرة الجيل التالي الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الاقتصاد أن شركة «ميتوان يو إيه إس» «Meituan UAS» الصينية للتوصيل بالطائرات بدون طيار (الدرون)، ستكون أحدث شركة تكنولوجية عالمية رائدة تنضم إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقامت الشركة، التابعة لأكبر منصة توصيل الطعام في الصين، «Meituan UAS»، بتطوير حلول لوجستية على ارتفاعات منخفضة لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات اليومية محلياً.

وتسعى الشركة للاستفادة من البرنامج في استكشاف إمكانية إدخال طائرات التوصيل بدون طيار وأنظمة التشغيل ومراكز الطائرات بدون طيار إلى دولة الإمارات، علماً بأن الشركة تقوم بتشغيل خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار في ثلاث مدن في الصين منذ عام 2021.

وسيساهم انضمام «ميتوان يو إيه إس» إلى برنامج NextGen FDI في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً كدولة رائدة في خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير شبكة لوجستية منخفضة الكربون. وتقدم الدولة تراخيص للطائرات بدون طيار التجارية التي تتجاوز مجال الرؤية (BVLOS)، في حين يقوم برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2021، بإنشاء البنية التحتية لتمكين استخدام الطائرات بدون طيار لمجموعة واسعة من الأغراض التجارية.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه تم تصميم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية (NextGen FDI) المباشرة لجذب المشاريع الرائدة إلى دولة الإمارات، وهي المشاريع التي يمكنها استخدام منظومتنا الداعمة للتوسع وتعزيز هذه المنظومة من خلال نشر التقنيات وأساليب العمل الجديدة.

وأضاف: «انضمام Meituan UAS إلى البرنامج يعكس بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة للشركات المتطورة العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار».

توجه دولة الإمارات

وقال الدكتور ينيان ماو، نائب الرئيس في Meituan، والمدير العام لشركة Meituan UAS: «لقد كان تطوير Meituan UAS بمثابة عملية نمو سريعة ومستمرة بشكل ثابت، ونحن معجبون بشدة بتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الابتكار والدعم القوي اذي أظهرته الجهات الحكومية لقطاع الطائرات بدون طيار UAS. نحن نتطلع إلى استكشاف المزيد من الإمكانيات في خدمات التوصيل من خلال الطائرات بدون طيار مع الشركاء، بالاضافة إلى المساعدة في الترويج لحلول لوجستية أكثر أمانًا وكفاءة باستخدام الطائرات بدون طيار.»

يذكر أن شركة ميتوان يو إيه إس استعرضت مجموعتها من الخدمات اللوجستية في معرض جيتكس بدبي هذا الأسبوع، وشمل ذلك عرضاً لطائرتها الجديدة M-Drone Gen 4، التي توفر سعة تحميل قصوى تبلغ 2.5 كجم ويمكنها العمل بشكل مستقل في الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك درجات الحرارة التي تصل إلى 60 درجة مئوية.

ويشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم إطلاقها في عام 2022 بهدف دعم نمو قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة من خلال تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة للمشاريع، وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتسهيل الخدمات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.