شكرا لقرائتكم خبر عن 406 ملايين دولار صادرات مصر من السلع الغذائية خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 406 مليون و798 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 235 مليون و138 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 171 مليون و660 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتي تضمنت كلا من مكرونة مصنعة بقيمة 10 ملايين و779 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 5 ملايين و308 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 5 ملايين و471 ألف دولار، يليها صادرات الطماطم المحضرة بقيمة 9 ملايين و136 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 6 ملايين و484 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت مليوني و652 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من صادرات خضر وفواكه بقيمة 6 ملايين دولار في يوليو الماضي، مقابل 3 ملايين و980 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو مليوني دولار، إلى جانب صادرات الزيتون بدون نوى بقيمة بلغت 4 ملايين و553 ألف دولار فى يوليو الماضي، مقابل مليون و858 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو مليوني و695 ألف دولار.