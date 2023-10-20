شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسهم ارتفعت بأكثر من 20% خلال أسبوع على رأسها "شينى" بنسبة 53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال الأسبوع الماضي، سواء على مستوى تحقيق أعلى نسبة صعود للمؤشر الرئيسي بنسبة 8.07% لتصل إلى مستوى تاريخى يتجاوز 21 ألف نقطة، أو على مستوى الوصول لأعلى رأس مال سوقي يتجاوز 1.47 تريليون جنيه، وكذلك شهدت زيادة في أحجام التداول متجاوزة 235 مليار جنيه، وسجلت 9 أسهم مستوى صعود تجاوز 20%، وهم:

1- رواد السياحة-الرواد بنسبة 21.03% ليغلق عند مستوى 18.360 جنيه.

2- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 21.49% ليغلق عند مستوى 84.810 جنيه.

3- بنك التعمير والإسكان بنسبة 21.81% ليغلق عند مستوى 31 جنيهًا.

4- الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 22.21% ليغلق عند مستوى 10.510 جنيه.

5- ليسيكو مصر بنسبة 24.17% ليغلق عند مستوى 12.640 جنيه.

6- مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 26.66% ليغلق عند مستوى 206.710 جنيه.

7- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 37.76% ليغلق عند مستوى 13.500 جنيه.

8- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 48.74% ليغلق عند مستوى 561.080 جنيه.

9- العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بنسبة 53.20% ليغلق عند مستوى 11 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.