شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسهم ارتفعت بأكثر من 20% خلال أسبوع على رأسها "شينى" بنسبة 53% والان مع تفاصيل الخبر
1- رواد السياحة-الرواد بنسبة 21.03% ليغلق عند مستوى 18.360 جنيه.
2- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 21.49% ليغلق عند مستوى 84.810 جنيه.
3- بنك التعمير والإسكان بنسبة 21.81% ليغلق عند مستوى 31 جنيهًا.
4- الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 22.21% ليغلق عند مستوى 10.510 جنيه.
5- ليسيكو مصر بنسبة 24.17% ليغلق عند مستوى 12.640 جنيه.
6- مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 26.66% ليغلق عند مستوى 206.710 جنيه.
7- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 37.76% ليغلق عند مستوى 13.500 جنيه.
8- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 48.74% ليغلق عند مستوى 561.080 جنيه.
9- العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بنسبة 53.20% ليغلق عند مستوى 11 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.
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