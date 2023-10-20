شكرا لقرائتكم خبر عن «جيتكس» يودع دورة تاريخية.. والإمارات تستقبل غد التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أنجزت دبي كعادتها دورة استثنائية من «جيتكس جلوبال 2023»، مرسخة مكانة دولة الإمارات في استضافة أكبر الأحداث العالمية، لاسيما في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث بات الحدث العالمي الأبرز عالمياً في القطاع وصولاً إلى انطلاق أول دورة في قارة أوروبا، بالشراكة مع مركز المعارض في ألمانيا خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو/ أيار 2025 لتمثل المحطة الدولية الثالثة، بعد انطلاق «جيتكس إفريقيا» في المغرب مايو/ أيار الماضي.

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وتحول معرض «الخليج الأول للكمبيوتر»، الاسم الأصلي ل«أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي انطلقت فعاليات دورته الأولى العالم 1981 بقاعة واحدة بمركز دبي الدولي للتجارة والمعارض بمشاركة 46 وصولاً إلى مشاركة أكثر من 250 جهة حكومية اتحادية ومحلية و6000 جهة وشركة عارضة في دورة «جيتكس جلوبال 2023»، الأكبر في تاريخ الحدث.

مشهد قطاع الاتصالات

وأسهم «جيتكس دبي» في تصدر الإمارات مشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووجهة مثالية لشركات التقنية الكبرى والناشئة في العالم على مدار عقود، فيما تحول الحدث إلى تظاهرة تقنية كبرى سنوياً يستشرف بها العالم والمنطقة وإفريقيا ملامح المستقبل.

واختتم المعرض دورته الأحدث، محافظاً على زخم الحضور الكثيف من الزوار الذي ناهز ال 150 ألف زائر متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات المرتبطة بالتقنية، كما أنعش الحدث قطاعات الطيران والضيافة والتسوق وغيرها من القطاعات خلال فترة انعقاده.

وتنافست خلال النسخة 43 للحدث الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات، فيما تبارت أكثر من 6000 جهة وشركة عارضة لطرح أحدث المنتجات والأنظمة التقنية عالمياً في ما بينها لتوسيع تواجدها في المنطقة وإفريقيا والحصول على حصة من سوق التقنية، الذي يشهد نمواً كبيراً في ظل التحول الرقمي الكبير في الإمارات والعديد من دول المنطقة وإفريقيا.

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وعلى مدار 5 أيام شهد مركز دبي التجاري العالمي توافد عشرات الآلاف من المتخصصين والخبراء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لزيارة فعاليات المعرض على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، فيما نمت مساحة العرض بنسبة 40%، مقارنة بدورة العام 2022.

وشارك في الحدث العالمي أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

ووفر «جيتكس» بوابة لدخول عالم شبكات وتقنيات الجيل الخامس والمتقدم وتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبرمجة وتقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى الميتافيرس والألعاب الالكترونية وأنظمة الطاقة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وغيرها من تقنيات المستقبل.