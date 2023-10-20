شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار المؤسسي يقتنص الفرص في أسبوع تراجع الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تزايدت الضغوط على أسواق الأسهم الإماراتية للأسبوع الثاني على التوالي، تحت وطأة التوترات في الشرق الأوسط، وتخلت خلالها المؤشرات عن مستويات دعم مهمة تزامناً مع انخفاض أسعار أسهم الشركات الكبرى إلى مستويات متدنية.

وهبط سوق دبي في أسبوع 5.38% مع تراجعات حادة لأسهم العقار والبنوك والمرافق، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.86% بفعل الضغوط على أسهم البنوك والصناعة والعقار.

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وأمام هذه التراجعات ضخت المحافظ الاستثمارية صافي شراء بقيمة 119.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، مقابل عمليات تسييل في دبي بصافي استثمار 74 مليون درهم محصلة بيع.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية 7.21 مليار درهم، منها 4.91 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.76 مليار درهم، توزعت بواقع 867.49 مليون سهم في أبوظبي، و898.97 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 134 ألف صفقة.

انخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.86% إلى 9306.51 نقطة، على وقع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والطاقة والاتصالات.

وفي قطاع المالية، تراجع «أبوظبي الأول» 1.52%، و«أبوظبي التجاري» 4.64%، و«أبوظبي الإسلامي» 7.24%، و«ملتيبلاي» 10.53%، و«العالمية القابضة» 0.12%.

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وانخفض في العقار سهم «الدار العقارية» 10.37%، و«رأس الخيمة العقارية» 9.81%، و«إشراق» 8.39%، و«منازل» 4.21%. وتراجع في الصناعة سهم «ألفا ظبي» 6.77%، و«أدنوك للإمداد» 2.25%، و«حديد الإمارات-أركان» 5.67%، و«الجرافات البحرية» 6.06%، و«موانئ أبوظبي» 0.7%.

وهبط في الطاقة، سهم «أدنوك للتوزيع» 4.55%، و«أدنوك للحفر» 6.32%، مقابل ارتفاع «أدنوك للغاز» 0.63% واستقرار «دانة غاز». وتراجعت أسهم «فيرتغلوب» 9.57%، و«بروج» 1.2%، و«بيانات» 1.4%، و«برجيل» 10.47%، مقابل ارتفاع «أمريكانا» 2.15%.

سوق دبي

وهبط سوق دبي في أسبوع 5.38% إلى مستوى 3751.57 نقطة، متأثراً بالتراجعات الحادة في أسهم شركات المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وفي قطاع المالية، تراجع «الإمارات دبي الوطني» 5.9%، و«دبي الإسلامي» 4.18%، و«دبي المالي» 12.75%، و«شعاع» 2.7%، مقابل ارتفاع «أملاك» 1.7% و«جي إف إتش» 1%.

وانخفض في قطاع العقار سهم «إعمار العقارية» 12%، و«إعمار للتطوير» 14.91%، و«ديار» 3.35%، و«تيكوم» 3.3%، و«الاتحاد العقارية» 0.9%.

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وهبط في الصناعة، «العربية للطيران» 2.7%، و«أرامكس» 5.3%، و«دبي للاستثمار» 4.7%، و«الخليج للملاحة» 0.7%، و«سالك» 2.9%. وتراجع في قطاع المرافق سهم «ديوا» 5.18%، و«إمباور» 13.26%، مقابل ارتفاع «تبريد» 0.28%.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم جذباً للسيولة بسوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 400 درهم، تلاه «ألفا ظبي» باستقطابه 587.6 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 17.62 درهم، ثم «ملتيبلاي» الذي اجتذب 458.5 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 3.23 درهم، ورابعاً «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 335.7 مليون درهم ليغلق عند سعر 13 درهماً.

وتزعم التداولات الأسبوعية في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية» ب809.7 مليون درهم، ليغلق سعره عند 6.38 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 310.7 مليون درهم وأقفل عند سعر 16.65 درهم، ثم «الخليج للملاحة» بتداولات ب 236.6 مليون درهم، وصولاً إلى مستوى 7.05 درهم، ورابعاً «دبي الإسلامي» باجتذابه 192.8 مليون درهم ليغلق عند 5.27 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل سهم مجموعة أرام الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 24.9% مغلقاً عند مستوى 3.06 درهم، تلاه «البنك التجاري الدولي» بصعوده 14.92% إلى 0.701 درهم، ثم «أم القيوين للاستثمارات العامة» بصعوده 12.75% إلى سعر 1.15 درهم.

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في المقابل، سجل «إي دي سي كوربوريشن-أذونات» التراجع الأكثر بنسبة 13.36% إلى مستوى 2.27 درهم، تلاه «سوداتيل» بهبوطه 12.86% إلى 0.305 درهم، ثم «آي إس جي» بنزوله 10.71% ليغلق عند سعر 5.5 درهم.

وسجل الارتفاع الأسبوعي الأكثر في دبي سهم «الفردوس القابضة» بنسبة 76% مغلقاً عند 0.565 درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» بصعوده 14.35% إلى 0.231 درهم، ثم «الإثمار القابضة» الذي أغلق مرتفعاً 11% عند 0.222 درهم.

وفي المقابل، سجل «إعمار للتطوير» التراجع الأكثر بنسبة 14.91% مغلقاً عند مستوى 5.65 درهم، تلاه «إمباور» بنزوله 13.26% إلى 1.57 درهم، ثم «دبي المالي» بانخفاضه 12.75% إلى 1.3 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 72.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 72.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 27 مليون درهم محصلة بيع العرب، و21.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و23.86 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

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وفي دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 236.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 27.28 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و209.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 236.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و234.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار 119.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 73.9 مليون درهم محصلة بيع.

في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار 73.9 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في أبوظبي، بصافي استثمار 119.4 مليون درهم محصلة بيع.