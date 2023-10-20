شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم الأوروبية يفقد 3.4% في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسجلت أدنى مستوياتها في سبعة ‏أشهر، إذ أدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع ‏عوائد السندات الحكومية وتقارير أرباح مخيبة للآمال إلى ضغوط على الأسهم ‏عالية المخاطر.‏

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضا ‏‏1.4%.‏

وتراجع المؤشر 3.4% خلال الأسبوع، إذ غذت المخاوف من اتساع رقعة ‏الصراع الدائر في غزة القلق حيال انقطاع إمدادات النفط، مع استمرار توقع بقاء ‏أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما أثر على المعنويات.‏

وأدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة ‏الإحجام عن المخاطرة، حيث أشار صناع السياسة بالبنوك المركزية، ومنهم رئيس ‏مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إلى أن التشديد النقدي سيستمر.‏

ولم تدعم أرباح الشركات المعنويات كثيرا، مع تحذير المحللين من مزيد من ‏الضغوط على هوامش الربح نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.‏

وخسر سهم هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 8.0% بعد أن سجلت ‏إيرادات في الربع الثالث دون التوقعات.‏

وقاد قطاع التعدين الهبوط وانخفض 3.4% متأثرا بتراجع 7.2% في سهم شركة ‏بوليدن بعد انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث بفعل ارتفاع التكاليف.‏



وهبط مؤشر السفر والترفيه 2.3% مع تراجع سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ‏‏4.5% بعد تباطؤ صافي النمو الفصلي.‏



وكانت الأسهم المالية أيضا بمثابة عائق كبير، مع نزول سهم بنك يو.بي.إس ‏‏2.8%.‏