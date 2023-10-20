شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدرس فرض ضرائب على الغاز لدعم مصافي النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس السلطات الروسية زيادة العبء الضريبي على صناعة الغاز بالبلاد، للمساعدة في العودة إلى دعم كامل لمصافي النفط، حيث تسعى الحكومة لدعم سوق الوقود المحلي بدون أن تتعرض ميزانية البلاد لضغوط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة بالأمر أن الخطة، حال الموافقة عليها، ستزيد الضريبة على إنتاج الغاز، مبينة أنه لم يتحدد ما إذا كانت الخطوة ستطبق فقط على شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز، أو ستشمل منتجين روس آخرين للغاز.

دعم تكرير النفط

كانت الحكومة الروسية قد أعلنت مطلع أكتوبر الجاري، العودة إلى الدعم الكامل لمصافي تكرير النفط بالبلاد، بعدما انتقد الرئيس فلاديمير بوتين، قرارًا سابقًا بخفضه إلى النصف من أجل خفض الإنفاق بالميزانية.

وقالت الحكومة إن العودة ستضمن تعويض المصافي الروسية بشكل كاف عن الفارق الحاصل بين أسعار الوقود في الداخل والخارج.