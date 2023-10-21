شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجمعة على تراجع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 89.286 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 28,33127 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 84.53 نقطة، أو 3,1%، ليصل إلى 16,4224 نقطة.

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نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية 202.37 نقطة، أو 5,1%، ليصل إلى 81,12983 نقطة.

كانت أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسهم تسلا بعد إعلان نتائج لها، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وكذلك تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن السياسة النقدية، وقلق المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

أسعار الفائدة

وسجلت أسهم تسلا تراجعًا بعد يوم من مخالفة شركة صناعة السيارات توقعات وول ستريت بشأن هامش الربح الإجمالي والأرباح والإيرادات في الربع الثالث، وقال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك إنه يشعر بالقلق من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل أكبر ليصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 16 عامًا عند 5% تقريبًا.